Зеленский поручил разработать программу паспортизации молодежи на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам из этих территорий в поступлении в украинские высшие учебные заведения.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания с представителями министерства образования и науки, министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы, сообщает Офис президента.

Зеленский считает недопустимым, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, РФ массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях. По его мнению, Украина должна бороться за своих граждан, поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими украинское гражданство.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими лицами, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории", - сказал президент.

Он также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

В частности, предлагается упрощение процедуры получения административных услуг, в том числе в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий. Кроме того, рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них.

Глава государства отметил важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

В ходе совещания было принято решение до 1 марта более предметно проработать предложения и представить их на следующей встрече.

Напомним: 15 ноября 2019 года открыли после реконструкции режимные зоны контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом. 19 декабря 2019 года в КПВВ "Каланчак" открыли современную сервисную зону, которая обеспечит предоставление административных, транспортных и бытовых услуг для граждан, пересекающих на админграницу с временно оккупированным Крымом.

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