Зеленский посетил крупнейший в Европе стартап-комплекс

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Париж с однодневным официальным визитом, посетил крупнейший в мире кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Имея почти 1000 проектов из 50 стран, Station F в Париже является крупнейшим стартап-комплексом в Европе.

"Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома", - сказал Зеленский во время визита.

Маючи майже 1000 проектів із 50 країн, @joinstationf у Парижі є найбільшим стартап-комплексом у Європі. "Це магніт для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє, - сказав @ZelenskyyUA під час візиту. - Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома".

pic.twitter.com/69Yuut6gmE - APU (@APUkraine) 17 червня 2019 р.

На фото рядом с Зеленским присутствуют внешнеполитический советник Вадим Пристайко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал глава государства, цитирует "Интерфакс-Украина".