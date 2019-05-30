Зеленский посетит Германию во второй половине июня

23 апреля Ангела Меркель провела телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласила его посетить Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии "Укринформу".

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал он.

Бондар выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии.

23 апреля Ангела Меркель провела телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласила его посетить Берлин. Зеленский и Меркель договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее Администрация президента Украины подтвердила, что первый зарубежный визит главы государства состоится 4-5 июня в Брюссель, где у него запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими.

По материалам Укринформ