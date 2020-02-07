Зеленский посетит Италию и Ватикан и встретится с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля посетит Италию.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает LB.ua.
Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттарелла и премьер-министром Джузеппе Конте.
Также 8 февраля состоится официальный визит Зеленского в Ватикан.
"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого престола Пола Ричарда Галлахера", - говорится в сообщении.