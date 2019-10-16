Зеленский посетит Латвию с рабочим визитом

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом.

Как сообщили в канцелярии президента Латвии, визит начнется в 10:30 в Рижском замке. Зеленского будет сопровождать его супруга Елена Зеленская.

После официального приема состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Латвии и Украины.

Украинский президент примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации и Рижскую среднюю украинскую школу.

Позже о запланированном визите сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

