Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию

Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Эстонию.

Как информирует ОПУ, запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикога (парламента) Эстонии Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Глава украинского государства встретится также с министром иностранных дел Эстонии и командующим Силами обороны. Ознакомится с полевым госпиталем Сил обороны, который при необходимости можно развернуть за час.

Президента Украины будут сопровождать его супруга Елена Зеленская и 5 министров