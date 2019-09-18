Зеленский посетит церемонию интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.

"Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию, об этом уже шла речь в прессе, на событие интронизации императора", - сказал он.

По словам Жовквы, "этот визит будет использован и для встреч с руководством Японии, с премьер-министром, и с лидерами стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии".

Жовква уточнил, что для Украины этот визит важен с экономической точки зрения.