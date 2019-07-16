Зеленский посетит Варшаву 1 сентября по приглашению Дуды

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в польскую столицу Варшаву.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит (Владимира Зеленского - ред.) в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официально украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров, я думаю, что и президент США обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал он.

Пристайко также сказал, что обсуждается визит Зеленского в США по приглашению Дональда Трампа, однако даты пока что обсуждаются из-за загруженности графиков президентов.

ATR.ua

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