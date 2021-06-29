Зеленський посмертно відзначив орденами двох авторів тексту Конституції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України", у числі нагороджених - двоє авторів тексту української Конституції - Віктор Мусіяка і Михайло Сирота.

Про це йдеться в указі президента України No274/2021, передає Рубрика.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю:

Нагородити орденом Свободи Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України; Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) - народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України".

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