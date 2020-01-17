Зеленский потребовал выяснить, кто прослушивал Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов провести расследование и выяснить, кто прослушивал премьер-министра Алексея Гончарука. На выполнение задачи президент дал 2 недели, сообщается на сайте ОП.

Президент провел встречу с руководителями СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса Генерального прокурора и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Владимир Зеленский

Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, а также выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил он.

Зеленский потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.