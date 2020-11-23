Зеленський повідомив про негативний тест на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський повідомив 23 листопада у Facebook, що він видужав від коронавірусної інфекції.

"У мене нарешті негативний результат тесту на коронавірус... Відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - написав він.

Глава держави також закликав українців "розуміти нові ризики і максимально себе берегти".

"Розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", - вважає Зеленський.

23 листопада стало відомо, що від коронавірусу одужав Єрмак.

Станом на 23 листопада в Україні зареєстровано 635 689 випадків коронавірусної інфекції, з них 10 945 - протягом останньої доби. Померло 11 075 пацієнтів із COVID-19, видужало 291 060 осіб.