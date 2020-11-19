Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 виявився позитивним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 поки виявився позитивним, і він продовжує залишатися в режимі самоізоляції. Про це він сказав у своєму блозі у фейсбуці.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного", - сказав він у своєму блозі в середу.

Зеленський зазначив, що з кожним днем почувається все краще і краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботі підіймається", - сказав він.

Зеленський висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

Нагадаємо, 9 листопада Володимир Зеленський і Андрій Єрмак інфікувалися коронавірусом. Вони проходять лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія".

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