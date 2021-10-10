Зеленський пояснив, чому продовжує жити на державній дачі

Президент України Володимир Зеленський сказав, що переїхав з родиною жити в державну дачу з міркувань безпеки. Його охороні потрібен окремий будинок, який є на території держдачі.

Про це глава держави розповів в програмі "Світське життя". За його словами, на держдачі живе як в готелі. Однак туди перевіз меблі зі свого будинку, який продали.

"Все пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок, тобто я повинен купити сьогодні територію, на якій буде мій будинок і будинок для охорони", - говорив Зеленський.

Також президент сказав, що зараз розглядає кілька варіантів свого нового житла.

"Зараз питання, як прискорити процес, або купити вже готовий будинок і зробити там ремонт, або нову землю і будувати новий будинок", - сказав Зеленський.

Раніше дружина глави держави Олена Зеленська говорила, що сім'я президента України рік намагалася уникнути переїзду на державну дачу в Конча-Заспі. Вони зробили це лише на вимогу служби охорони українського лідера.