Зеленський пояснив призначення Олега Татарова в ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що вважати всіх чиновників часів Януковича "представниками старої влади", несправедливо. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналіста про призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви в цілому говорили про заступника голови Офісу, про одну людину. Що стосується цієї людини ... Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом з паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це несправедливо: всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, як би сказати, зі старої влади", - заявив Зеленський.

За словами президента, для нього всі ті, хто займав керівні посади за часів Порошенка, також "вже стара влада". Однак, за словами Зеленського, "і там були досвідчені люди", також як і за часів Януковича.

"Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральна сторона найголовніше - те, чого не вистачає багатьом чиновникам, депутатам багатьом", - додав президент.

5 серпня Зеленський підписав указ, яким призначив Олега Татарова заступником глави свого Офісу Андрія Єрмака. В ОПУ заявили, що він буде відповідати за правоохоронний напрямок.

Олег Татаров працював в Міністерстві закордонних справ під керівництвом Віталія Захарченка, який під час Революції Гідності втік в РФ. Також Татаров відомий тим, що за часів Євромайдану, особисто переконував ЗМІ й закордонних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

Крім того, Татаров заявляв, що силовики силоміць розганяли протестуючих на Майдані Незалежності під час протестів у 2014 році, тому що "допомагали розчистити територію центру Києва вночі, щоб не заважати проїзду транспорту". При цьому він також підкреслив, що міліція не "застосовувала сили й спецзасобів".

Крім того, Татаров працював адвокатом. Зокрема, він захищав депутата Вадима Новинського та одіозного ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Своєю чергою представники правозахисних та інших громадських організацій вимагають звільнити Татарова з посади заступника голови Офісу президента. Правозахисники й активісти також вимагають в майбутньому не допускати призначень на відповідні посади осіб, які "виправдовували й покривали масові злочини й порушення прав людини й самі уособлюють авторитарний режим Януковича". За матеріалами Інтерфакс-Україна.