Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление размещено на сайте главы государства.

"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем юриста. Ваш ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играют ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства", - говорится в сообщении.

Также Зеленский пожелал вдохновения и новых свершений во имя Украины.