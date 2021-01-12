Зеленський: "Позиція України незмінна - підтримуємо суверенітет та цілісність Молдови"

Україна підтримує територіальну цілісність та суверенітет Молдови. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з очільницею Молдови Маєю Санду.

"Сьогодні ми також обговорили ситуацію в Придністровському регіоні Молдови та обмінялися думками щодо наших подальших кроків відносно Придністров'я. Зокрема, враховуючи посередницьку роль України у форматі 5+2. Вкотре хочу підкреслити, що позиція України щодо Придністровського врегулювання є незмінною. Ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова в межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Володимир Зеленський.

Зеленський також ознайомив президентку Молдови з ситуацією в Україні, зокрема в Донбасі, а також із кроками, які здійснюють для мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України. Він зазначив, що Україна високо цінує підтримку з боку Санду нашого суверенітету та територіальної цілісності Української держави, а також те, що президентка Молдови називає Крим українським.

“Наші країни єднає не лише спільний кордон та спільне минуле, але й рух та спільне бачення наших країн як повноправних членів Європейського Союзу. Це одна з важливих тез, яку сьогодні зафіксували у ході наших переговорів”, - заявив Зеленський.

Президентка Молдови Мая Санду 12 січня прибула до Києва з офіційним візитом. Це її перша закордонна поїздка з того моменту, як вона обійняла посаду голови держави. Під час свого візиту в Київ Санду має зустрітися не лише з Володимиром Зеленським, а й з очільником українського уряду Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.