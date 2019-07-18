Зеленский предлагает предоставлять второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предоставлять второе гражданство (Украины) этническим украинцам, живущим за границей. Он поручил Министерству иностранных дел разработать соответствующие механизмы этой процедуры.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

В Офисе президента выразили возмущение подписания президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам, живущим или ранее жившим на Донбассе.

"Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", - отметили в Офисе.

Как сообщалось ранее, 14 июня в России начали выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Министерство иностранных дел Украины считает провокационным актом эту выдачу российских паспортов.

Напомним: 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал это решение "справедливым и неизбежным", а "руководители ДНР" и "ЛНР" поблагодарили за него.

25 апреля в украинском правительстве сообщили, что Россия готовится провести верификацию пенсионеров Донбасса и внести их в перечень получателей пенсионных выплат.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей самоназванных "ДНР" и "ЛНР" не получать российские паспорта и назвал шаг России новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что жителей "ДНР" и "ЛНР", которые получат российские паспорта, могут лишить гражданства Украины.

8 мая правительство Украины признало недействительнымипаспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Также в правительстве заявили, что те жители оккупированного Донбасса, которые получат паспорта РФ, могут остаться без пенсий и соцвыплат от Украины.

Евросоюз пока не планирует вводить новые санкции против РФ за решения Российской Федерации выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Громадське телебачення

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