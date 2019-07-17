Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об отставке. Об этом он сказал во время визита в Николаев, сообщает пресс-служба президента.

На вопрос одного из журналистов Боню о том, что он ранее заявлял о нежелании работать с Зеленским, и.о. главы ОГА ответил: "Я сказал, что не планирую".

После этого Зеленский предложил Боню написать заявление. "Ну, так и все, пишите заявление на увольнение", - сказал президент.

"Нет вопросов", - сказал Бонь, на что Зеленский заявил: "Все, порешали".

После этого и.о. главы Николаевской ОГА подтвердил: "Если надо написать заявление по собственному желанию, я его сегодня напишу".

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. В частности Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

Как сообщало РБК-Украина, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет назначать утвержденного правительством кандидата на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова и кандидатуру определят на конкурсе.