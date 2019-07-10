Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы в область

Президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести место проведения заседаний Киевской областной государственной администрации из центра столицы в Киевскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал новоназначенному председателю Киевской ОГА Михаилу Бно-Айрияну.

По словам Бно-Айрияна, "Киевщина - это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион, и он у всех на виду".

Зеленский прервал выступление председателя ОГА и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать?".

Бно-Айриян ответил: "Ну да. Мы находимся в центре города (Киева), вместе с ЦИК".

На это Зеленский сказал: "Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

Как ответил БНО-Айриян: "Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем - УНИАН), но в оупен-спейс (open space - англ. открытое пространство), в очень современный".

На это президент отреагировал: "Да хоть на природу".

Бно-Айриян сказал в ответ: "Хорошо, спасибо".