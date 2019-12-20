Зеленский предложил владельцам игрового бизнеса непрозрачную игру

Президент Владимир Зеленский намекнул, что сегодняшние кардинальные шаги по прекращению работы игорного бизнеса в Украине под видом государственных лотерей, являются местью за отказ депутатов накануне поддержать закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай...то", - написал глава государства в Facebook.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины отклонила в первом чтении и отправила на доработку законопроект Зеленского о легализации игорного бизнеса в Украине, который предлагал ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, а также жесткие требования к стабильности и обеспечения выплат выигрышей.

Вместе с тем уже в пятницу, 20 декабря, Кабинет министров исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. На выполнение постановления все игорные заведения в Украине должны прекратить функционирование с 16:00 20 декабря 2019 года.