Зеленский представил нового министра обороны

Украинские военные на Донбассе уполномочены на адекватный и мощный ответ на действия оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии представления нового министра обороны Андрея Тарана.

"Мы делаем все для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабит нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномочены всегда давать ответ на действия агрессора. Кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам - фатально ошибается. Это доказывает статистика потерь противника в марте", - отметил он.

Зеленский поручил Министерству обороны, Генштабу ВСУ и Министерству по делам ветеранов в течение недели завершить разработку церемонии почтения памяти погибших бойцов.

"Особое внимание я хочу обратить на почтении памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за Родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб во имя Украины, будет почтена надлежащим образом ... Я хочу, чтобы мы прекратили говорить "разрабатывается" и в течение ближайшей недели сделали это", - добавил президент.

В этом контексте он обратился к новому министру обороны, начальнику Генштаба и Министерству по делам ветеранов и предложил им вместе с Офисом Президента завершить эту работу.