Зеленський представив голову Рівненської ОДА: хто він

9 вересня президент Володимир Зеленський призначив головою Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля. Відповідний указ опублікований сьогодні заднім числом на сайті Офісу президента.

10 вересня Зеленський, перебуваючи у Рівному з візитом, представив Коваля журналістам і привітав із зайняттям посади голови ОДА.

Віталій Коваль - 38 років, народився в місті Березне на Рівненщині. Президент Федерації греко-римської боротьби. Навчався у Львівській бізнес- школі.

За даними youcontrol, керує компаніями Санакая (оптова торгівля зерном, тютюном і кормами для тварин) і ВВВ Монтаж (будівництво доріг).

21 серпня Кабмін затвердив Коваля кандидатом на посаду голови Рівненської ОДА.