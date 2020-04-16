Зеленський приїхав на Закарпаття

16 апреля 2020, 13:21
 Политика Источник: УНН Персоны: Зеленський В.О.

 Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 квітня, приїхав до Закарпатської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області", - повідомили в Офісі.

Глава держави, як очікується, на Закарпатті ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Також Володимир Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, додали в ОПУ.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський перебував у зоні ООС.

Источник: УНН
 
 
 