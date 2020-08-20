Зеленський прибув із робочою поїздкою на Херсонщину

Президент Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Херсонської області. Президент ознайомиться з перебігом робіт у межах нацпрограми "Велике будівництво".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних і соціальних об'єктів у межах Національної програми "Велике будівництво".

Також президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку області.

Зазначається, що Зеленський відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

Проєкт "Велике будівництво" - умовна назва програми спорудження інфраструктурних об'єктів і масштабного капітального ремонту доріг по всій країні. Вона розрахована на п'ять років і фінансується з Державного фонду регіонального розвитку та "Укравтодору".