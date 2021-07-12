Зеленський прибув з візитом до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Федеративної Республіки Німеччини.

Про це у Фейсбуку повідомляє Офіс Президента, передає Укрінформ.

Зазначається, що Володимир Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський планує обговорити з керівництвом ФРН обговорити широке коло важливих питань. Зокрема, йтиметься про посилення ролі ФРН у "нормандському форматі", ситуацію навколо Nors Stream 2 та деокупацію Криму.