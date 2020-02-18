Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя

На брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем и призвал политиков воздержаться от провокаций.

"Мы должны забирать наших граждан, и мы полностью готовы к эвакуации украинцев. Я хочу обратиться к некоторым политическим партий, которые обращаются к жителям, подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - добавил Зеленский.