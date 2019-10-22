Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии Нарухито

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито, сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский первый украинский президент, приглашенный на церемонию. На ней он присутствует вместе с женой Еленой.

"Интронизация Нарухито - одно из главных мировых событий. В Токио съехались более двух тысяч гостей из более 180 стран", - говорится в сообщении. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что переводится как "красивая гармония".

Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.