Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу збитого в Ірані літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України зі врученням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", які загинули в результаті катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана (Іран).

Про це повідомила прес-служба президента.

Глава держави підписав указ No 600/2020 29 грудня.

Звання Героя України посмертно присвоєно: командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку, командиру повітряного судна - пілотові-інструктору Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Стадник та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

"За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку", - йдеться в указі.

Нагадаємо, минулого тижня Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака МАУ 8 січня. Згідно з документом, український лайнер був вражений зенітною ракетою через людську помилку.