Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому командиру "Луганськ-1"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 травня.

"Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов'язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою! - сказав президент.

Нагадаємо, командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов загинув поблизу селища Трьохізбенка Луганської області. Були поранені ще троє бійців.

Голова МВС Аваков повідомив, що Сергій Губанов загинув в результаті підриву міни на шляху бойової патрульної групи.

Прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження за фактом загибелі командира.