Зеленський привітав Дуду з перемогою на президентських виборах у Польщі

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного польського президента Анджея Дуду з перемогою у президентських виборах у Польщі і запросив його до України. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

"Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші", - написав Зеленський.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів.