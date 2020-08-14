Зеленський привітав Нетаньягу з мирною угодою між Ізраїлем та ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Своєю чергою, Нетаньягу зауважив, що Ізраїль уклав не першу мирну угоду з арабською країною.

Очільник ізраїльського уряду привітав домовленості щодо нового режиму припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі.

Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про укладання мирного договору. Таким чином, ОАЕ стать третьою країною арабського світу, яка встановить дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Коронавірус

Зеленський також зауважив, що Україна зацікавлена у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі.

Наразі у світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу. Жодна з них поки не має доведеної ефективності в лікуванні коронавірусної хвороби. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у найкращому випадку готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го.

У світі з початку епідемії коронавірусне захворювання виявили у 21 мільйона людей. З них 13,9 млн пацієнтів уже одужали та 757 тисячі — померли від ускладнень.

Громадське телебачення

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