Зеленський привітав співробітників зовнішньої розвідки з професійним святом

Здійснення ефективної політики вимагає своєчасного виявлення і нейтралізації загроз національній безпеці України, оперативного реагування на виклики, що постають перед державою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вітанні Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня зовнішньої розвідки України

«Вісім років Україна змушена вести війну із сильним та підступним ворогом - путінською Росією. Вистояти й успішно стримати агресора - відповідальне завдання для всіх нас, українців. Ваша упереджувальна інформація дає також можливість Україні вчасно відслідковувати глобальні тенденції у світовій економіці, еволюцію і динаміку намірів ключових геополітичних гравців задля розбудови найефективніших моделей взаємин з ними», - заявив Зеленський.

За його словами, введена в дію Національна розвідувальна програма на 2021-2025 роки допоможе зміцнити розвідувальні спроможності України і наблизити українців до перемоги.

«Висловлюю вам щиру вдячність за самовіддану службу і бажаю міцного здоров’я, нових звершень, успішного втілення планів і задумів, оптимізму та впевненості в майбутньому. Добра, щастя і благополуччя вашим рідним і близьким. Мирної, сильної, процвітаючої України всім нам», - заявив Президент.

Своєю чергою зі святом привітав також голова СЗР генерал-майор Олександр Литвиненко.

Привітання розміщене у Фейсбуці.

“Шановні офіцери, співробітники та ветерани Служби зовнішньої розвідки України! Прийміть мої найтепліші вітання і щирі побажання з нагоди професійного свята – Дня зовнішньої розвідки України. Ми живемо і працюємо в епоху відновлення незалежності й демократичних перетворень у країні, та водночас – окупації українського Криму, восьмирічної російської агресії на сході України, гібридних і кібер-загроз, тероризму та дестабілізації суспільно-політичного життя”, - ідеться у привітанні.

За словами голови служби, керівництво держави бачить зовнішню розвідку України як сучасний і динамічний розвідувальний орган, що швидко трансформується відповідно до актуальних загроз. Литвиненко наголосив, що “разом із колегами із розвідспільноти ми здатні гідно їм протистояти за кращими традиціями світової колективної безпеки”.

“Чергову річницю нашого свята ми зустрічаємо з новими викликами. Та ми не просто служимо своїй Батьківщині. Для нас відстоювання суверенітету України – це не тільки свобода, демократія, справедливість, але й наші успіхи і боротьба, наші цінності. Саме в них наша єдність і сила. Щиро вірю, що й надалі ми будемо справжньою командою, готовою до вирішення найвідповідальніших завдань, що ставить перед нами український народ заради сильної, щасливої і процвітаючої України”, - зазначив Литвиненко.

Він щиро побажав всім успіхів, перемог, приємних подій і мирного неба над головою.

“Нехай у ваших родинах завжди буде гармонія, любов і повага. Разом примножуймо славні розвідувальні традиції наших пращурів – борців за нашу державу. Цінуймо нашу справу й бережімо Україну”, - наголосив голова СЗР.

24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.