Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду в Україні з Новим роком - святом Рош га-Шана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Шановна єврейська громадо України! Прийміть мої вітання з величним святом Рош га-Шана - Новим 5782 роком. Багатовікова традиція збирає ваші родини у ці святкові дні разом. Це час для глибоких роздумів про власні вчинки, час усвідомленого прагнення змінитися на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року", - зазначив Президент.

За його словами, єврейська громада є невід'ємною частиною українського культурного, громадського і релігійного життя.

"Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", - додав Глава держави.

Рош га-Шана - "голова року" - Новий рік усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Це день, з якого для представників цієї релігії розпочинається суд над усім створеним.

Цьогоріч свято відзначається з вечора 6 вересня до вечора 8 вересня. Згідно з юдейським календарем, це 5782 рік "від створення світу".

Особливо урочисто відзначають це свято хасиди, які щороку масово приїздять з усього світу до Умані на могилу цадика Нахмана - засновника брацлавського хасидизму.

До Умані Черкаської області станом на 6 вересня вже прибули на святкування Рош га-Шана понад 27,7 тисячі хасидів з 10 країн. Цього року в Умані очікують 50 тисяч хасидів.