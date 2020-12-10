Зеленський привітав іудеїв з Ханукою

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 грудня, привітав всіх іудеїв з Ханукою.

Про це він сьогодні написав на своїй сторінці в Twitter.

"Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари", - йдеться в привітанні президента.

Ханука́ (освячення) — єврейське свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою. Це єврейське восьмиденне зимове свято. В перекладі з івриту слово ханука означає «відданість».

Звичаї

Свічки запалюють протягом 8 днів, щодня додаючи по одній. Їх встановлюють з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. Запалені на початку вечора, незадовго до заходу сонця, свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. У п'ятницю їх запалюють раніше суботніх свічок. Світильник розташовують навпроти мезузи, при вході в кімнату, де зазвичай збираються всі члени родини. Не можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи, читання тощо.

У Хануку прийнято давати дітям трохи грошей «Хануке-ґелт», щоб привчити їх до цдаки — збору грошей для бідних. Частину ціх грошей діти можуть витратити на солодощі.

У 2020 році іудейське свято Ханука починається 10 грудня а закінчується 18 грудня.

За матеріалами Слово і Діло, Вікіпедія.