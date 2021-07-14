Зеленський привітав ухвалення Радою закону про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

Про це повідомила пресслужба глави держави 14 липня.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета - повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", - сказав глава держави.

У пресслужбі зазначили, що, упроваджуючи судову реформу в Україні, урахували рекомендації експертів Венеціанської комісії, які надали свої висновки щодо законопроєкту.

"Глава держави наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори. Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі", - ідеться в повідомленні.

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2014 року в Україні розпочали судову реформу. У червні 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій і статус суддів, а також зміни до Конституції в частині правосуддя. Вони скасовували процедуру призначення суддів президентом на п'ятирічний строк. Також ліквідовували вищі спеціалізовані суди.

У грудні 2016 року парламент ухвалив закон про створення Вищої ради правосуддя. Цей орган замінив Вищу раду юстиції. Рада у складі 21 члена наділена повноваженнями звільняти суддів з посади, переводити їх в інший суд, давати згоду на затримання чи арешт судді. У Раді Європи заявляли, що конкурсні процедури добору і призначення суддів, які було введено в межах судової реформи в Україні, відповідали стандартам організації.

Пакет "судових" законопроєктів президент України Володимир Зеленський подав у Раду 15 лютого. Серед них - законопроєкт No5068. У першому читанні Рада його ухвалила 19 травня.

14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт No5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя". Цей законопроєкт передбачає створення Етичної ради, трьох членів якого має номінувати Рада суддів України з-поміж чинних суддів або суддів у відставці, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу в судовій реформі та боротьбі з корупцією. Строк повноважень члена Етичної ради - шість років.