Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції і закликав поважати права одне одного.

Про це він заявив у своєму відеозверненні з нагоди державного свята.

Президент України "Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання: а що для тебе Конституція? Проста книга, яку читав так давно, що вже й не пам'ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов'язки, які б волів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Чи міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А можливо, все простіше? Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, яких іноді потребує кожен із нас. Чи правильно ми живемо як країна і як суспільство? Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина?"

Президент повідомив, що в даний момент перебуває на Херсонщині. "Це прекрасний і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких - двадцять п'ять ", - додав він.

"Усе це наводить мене на наступні думки. Відповідно до першої статті нашої Конституції, Україна є суверенна, незалежна, демократична та соціальна, правова держава. Я думаю, тут не вистачає ще одного твердження. Україна - неймовірна, красива і чарівна. І зовсім не обов'язково, щоб це було записано в Конституції. Достатньо, щоб це було викарбувано у нашому серці. І коли кожен з нас нарешті зрозуміє, що найкраща країна саме та, де ми народилися, тоді кожен із нас, усіма своїми справами та словами буде її берегти"

Президент України

Зеленський підкреслив, що з поваги до Конституції починається громадянське суспільство, а з поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен.