Зеленський привітав українців з Хрещенням Київської Русі - України

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі - України

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Офіс президента.

Текст привітання:

1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей - ідеалів добра, справедливості та миру - стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України.

Прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури.

Завдяки тому імпульсу єдності, який понад тисячу років тому дав нам князь Володимир Великий, ми побудуємо сучасну, квітучу, європейську Україну!

Боже великий, єдиний, нам Україну храни!

З Днем Хрещення Київської Русі - України!

Нагадаємо, в Україні цього року не відбудеться хода до Дня хрещення Русі.

Depo

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