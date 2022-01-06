Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим.

"Дорогі громадяни! Я щиро вітаю всіх, хто разом з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято - Різдво Христове. Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру у перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне - любов!" - сказав Зеленський під час різдвяного відеозвернення.

За словами президента, Різдвяний вечір є найкращою миттю для порозуміння та примирення між людьми.

"Хай усе це залишиться в минулому, а в наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки - щастя, а в нашу країну - мир і процвітання. Я бажаю кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят! Христос рождається! Славімо Його!" - додав глава держави.