Зеленський привітав воїнів-спецпризначенців із Днем Сил спецоперацій ЗСУ

Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні стоять на варті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету країни. Про це повідомив у привітанні у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський.

"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо - перевага якості над кількістю. Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом - Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський згадав про захисників-спецпризначенців, які полягли у боях за незалежність і суверенітет України.

"Вічна їм пам'ять! Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України!", - резюмував Президент.