Зеленський привітав із Днем знань

Нинішній навчальний рік є особливим, і головний пріоритет - безпечні умови під час навчання.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вітанні з нагоди Дня знань, опублікованому у Фейсбук.

"Цей рік особливий. До традиційного ранкового "візьми "змінку" додається "візьми маску". Окрім знайомого "не викрикуйте - піднімайте руки", кажуть "не забувайте і дезінфікуйте руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах" приходить, "будь ласка, тримайте дистанцію". Безпечні умови під час навчання - головний пріоритет. Ми віримо, що й освітяни, і батьки, і всі інші дотичні до освітнього процесу будуть відповідальними", - підкреслив Президент.

Він наголосив, що потрібно наразі адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров'я є надважливими.

"Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6", - додав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть у майбутньому надійною опорою та запорукою успішної та квітучої незалежної України.

Президент також вірить, що майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри вже за рік приєднаються до спільної побудови такої держави.

В Україні цьогоріч із 1 вересня навчання розпочали 4,2 млн учнів, з яких 428 тисяч першачків.

