Зеленський призначив Фокіна у ТКГ щодо Донбасу

18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Про підписання указу No 327/2020 йдеться на сайті голови держави.

Вітольд Фокін погодився стати першим заступником голови делегації.

Раніше Фокін говорив, що погодиться на пропозицію. "Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються щодо нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина - це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", - заявив він.

28 липня в Офісі президента повідомили, що Леонід Кучма залишає посаду очільника української делегації на перемовинах ТКГ.

Водночас він запевнив, що у разі потреби й надалі готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру на тимчасово окупованому Донбасі.

30 липня Леонід Кравчук погодився долучитися до перемовин у Мінську. Указ про його призначення головою української делегації в ТКГ щодо Донбасу підписав президент України Володимир Зеленський.