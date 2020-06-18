Зеленський призначив головою Київської ОДА Володіна

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначають, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов сьогодні представив нового керівника області.

Володін до призначення був тимчасово виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської ОДА. До цього Володін був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін схвалив призначення Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Попереднього голову Київської ОДА Олексія Черниша звільнив президент у березні 2020 року, оскільки його призначили міністром розвитку громад і територій.