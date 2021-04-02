Зеленський призначив очільницю Центру протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ No 137/2021 від 2 квітня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Призначити Лисенко Поліну Олександрівну керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в документі.

В ОП також поінформували, що у вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Планується, що керівник ОП Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Своєю чергою Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", - сказала вона.

За даними Офісу глави держави, Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013-2015 роках працювала на посаді молодшого юриста в приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора. Також працювала керівником проєкту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року - директор Департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Інститут масової інформації

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