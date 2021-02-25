Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в США.

Відповідний указ Зеленський підписав у четвер, 25 лютого, повідомляє Офіс президента.

Президент зазначив, що кандидатура Маркарової має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

"Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США, сказав Зеленський.

Він також наголосив на основних завданнях нового посла. Оксана Маркарова, на думку Зеленського, має зосередитися на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією Джо Байдена, залученні США до врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, а також посиленні з боку Штатів санкцій проти Росії, зокрема щодо проєкту "Північний потік - 2".

"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю, каже Зеленський.

Хто така Оксана Маркарова?

Маркарова була міністеркою фінансів із листопада 2018 року до березня 2020- го. За цей час уряд уклав дві угоди з Міжнародним валютним фондом про виділення макрофінансової допомоги Україні - як за президента Петра Порошенка, так і вже за Володимира Зеленського (вона разом із Арсеном Аваковим залишилась у Кабміні після зміни влади).

До цього виконувала обов'язки міністра фінансів від часу відставки Олександра Данилюка - з 7 червня 2018 року.

Має диплом магістра екології Києво-Могилянської академії, а також магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі Університету Індіани (США). У 2000 році проходила практику в штаб-квартирі Світового банку.

Саме з досвідом ведення перемовин з МВФ та західними партнерами загалом пов'язують можливе призначення Маркарової послом у Вашингтоні, принаймні це наводять як одну з переваг рішення.