Зеленський призначив послів у трьох державах

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Лівії, Ісландії і Південній Кореї.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Зокрема, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці Володимира Хоманця призначено послом України у Державі Лівія, а Надзвичайний і Повноважний Посол України у Фінляндській Республіці Ольга Діброва стала послом у Республіці Ісландія (обидвоє за сумісництвом).

Крім того, Дмитро Пономаренко очолив українське диппредставництво у Республіці Корея.