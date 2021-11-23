Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ No 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу Глави держави.

На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.

"Серед пріоритетних завдань - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - розповів новопризначений заступник керівника Офісу Глави держави.

Довідка. Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

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