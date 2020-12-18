Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької обласної держадміністрації. На його місце він призначив Олександра Старуха. Відповідні укази опублікували на сайті Офісу президента.

"Звільнити Боговіна Віталія Вікторовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі No576/2020.

Указом No577/2020 президент призначив Олександра Старуха очільником Запорізької ОДА. Обидва документи датовані 18 грудня.

У 2004-2005 роках Старух був докторантом Інституту української археології та джерелознавства ім. М. Грушевського. З 2005 по 2007 рік він був головним консультантом-інспектором, а також керівником департаменту регіональної політики Головної служби регіональної політики Секретаріату президента України. У 2007-2008 році Старух обіймав посаду керівника Головної служби регіональної політики Секретаріату президента України.

З травня по вересень 2008 року він виконував обов'язки голови Запорізької ОДА. У вересні став головою Запорізької обласної держадміністрації. У березні 2010 року Старуха звільнили з цієї посади.

З серпня 2013 року він є в. о. Запорізької обласної організації політичної партії "Батьківщина".

Нагадаємо, Віталій Боговін обіймав посаду голови Запорізької ОДА з червня цього року. Саме тоді президент Володимир Зеленський підписав наказ про його призначення. Однак, 15 грудня Боговіна обрали головою Запорізької обласної ради.

Віталій Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, працював директором ПП "Бізон-Тех 2006", на виборах у Верховну Раду в 2019 році був кандидатом у депутати по 78 округу від партії "Слуга народу".