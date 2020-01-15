Зеленский призвал Германию помочь наказать сбивших самолет МАУ в Иране

Президент Владимир Зеленский призвал Германию политически посодействовать привлечению к уголовной ответственности виновных в крушении пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января, а также выплате семьям погибших и компании-перевозчику компенсации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета.

Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент также рассказал ей, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Глава государства ожидает эффективного расследования трагедии.