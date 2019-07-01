Зеленский призвал Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, такое решение президента связано с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ответе с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства к главе правительства.

В частности, Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно 24 моряков.

Кроме того, глава Офиса президента подчеркнул, что предложенная Россией процедура возвращения моряков не является приемлемой для Украины, "однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства".

Богдан также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

"Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности министра иностранных дел Украины и уходит в "политический отпуск".

Напомним: 25 июня в Кремле заявили, что РФ проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву касательно освобождения украинских моряков, незаконно захваченных в ноябре 2018; вечером того же дня стало известно, что Россиявсе же подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет об исполнении решения об освобождении украинских моряков и направила Украине ноту, в которой содержится предложение, чтобы Украина предоставила гарантии дальнейшего уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством; в МИД Украины заявили, что считают предложение неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и РФ; 29 июня президент России Владимир Путин заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков не связано с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, они могут быть обменены на граждан РФ; Климкин считает, что существует угроза договоренностей между РФ и Европой "за спиной Украины"; Зеленский возмутился действиями министра иностранных дел Павла Климкина, который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту Российской Федерации; Климкин же заявил, что МИД не должен был согласовывать с президентом ноту- ответ России и опубликовал ответ Украины;

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского, Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел Позже Зеленский внес представление в Раду по увольнению главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД.

Но 6 июня Верховная Рада отказалась уволить Павла Климкина.

11 июня президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Климкина и предложил кандидатуру Пристайко.

Громадське телебачення

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