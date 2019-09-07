Зеленський про масштабний обмін полоненими: Цемаха допитали, і не тільки перед поверненням

Зеленський запевнив, що повідомляв європейським лідерам про затримання свідка

Після масштабного обміну полоненими президент України Володимир Зеленський запевнив, що Володимир Цемах, якого вважають фігурантом справи про знищення МН17, був допитаний перед відправкою до Росії.

"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, що від нас попросили", - запевнив глава держави, виступаючи в "Борисполі" після зустрічі звільнених українців.

У той же час, Зеленський зізнався, що "це було складно".

"Я боявся, що через це може зірватися обмін", - резюмував він.